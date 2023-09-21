Евролига введёт изменения в правила челленджей по запросу тренера

С начала сезона-2023/2024 главным тренерам команд Евролиги будет разрешено использовать два тренерских челленджа за игру. Эту информацию подтвердил главный тренер каунасского «Жальгириса» Казис Максвитис.

«Кардинальных изменений нет. Одно из них касается правила вызова тренера — отныне мы сможем использовать два челленджа вместо одного. У арбитров будет меньше возможностей останавливать время, чтобы игры не затягивались», — сказал Максвитис пресс-службе команды.

На прошлой неделе Евролига также ввела новую процедуру судейства. Перед каждой игрой один из арбитров будет встречаться с капитанами команд, чтобы обсудить предстоящий матч и соблюдение правил. На этих встречах могут быть затронуты вопросы о правилах и любая другая необходимая информация, а игрокам будет напоминаться о необходимости играть в соответствии с правилами и вести себя по-спортивному.