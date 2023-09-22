«Многие будут шокированы». Джейден Айви спрогнозировал выступление Кейда Каннингема

Атакующий защитник «Детройт Пистонс» Джейден Айви высказался о своём партнёре по команде в лице Кейда Каннингема. В частности, Айви считает, что Каннингем проведёт успешный предстоящий сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я думаю, многие люди будут шокированы тем, что он может предложить. Предстоящий сезон станет для него особенным», — приводит слова Айви аккаунт Offseason O в социальных сетях.

Напомним, 21-летний Каннингем был выбран на драфте НБА 2021 года под общим первым номером. В дебютном сезоне защитник отыграл 64 матча, набирая в среднем 17,4 очка, 5,6 передачи и 5,5 подбора.

В минувшем регулярном сезоне баскетболист принял участие в 12 матчах, набирая в среднем 19,9 очка, 6,2 подбора и шесть передач при общем проценте реализации бросков с игры 41,5, трёхочковых — 27,9.