Шарп раскритиковал Адетокунбо, который намекнул на возможный уход из «Милуоки»

Известный спортивный эксперт Шэннон Шарп раскритиковал лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, который ранее намекнул на уход из команды в случае неучастия в борьбе за титул.
«Ты прекрасно знаешь, Яннис, что твои братья, вероятно, не будут играть ни за какую другую команду в НБА, кроме «Милуоки», и это только благодаря тебе. Так что ты продолжаешь говорить о том, что тебя должны окружать таланты, а два места заняты твоими братьями», — сказал Шарп.
Адетокунбо выступает за «Милуоки Бакс» с 2013 года. В прошлом сезоне 28-летний форвард сыграл 63 матча и набрал суммарно 1959 очков. Греческий баскетболист является чемпионом НБА (2021), самым ценным игроком НБА (2019 и 2020).
Яннис Адетокунбо в минувшем сезоне принял участие в 63 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в которых в среднем за игру набирал 31,1 очка, совершал 11,8 подбора и отдавал 5,7 результативной передачи. «Милуоки» занял первое место в таблице Восточной конференции, но вылетел в первом раунде плей-офф, уступив в серии «Майами Хит» со счётом 1-4.
- 21 сентября 2023
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