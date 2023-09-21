Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Шарп раскритиковал Адетокунбо, который намекнул на возможный уход из «Милуоки»

Шарп раскритиковал Адетокунбо, который намекнул на возможный уход из «Милуоки»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный спортивный эксперт Шэннон Шарп раскритиковал лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, который ранее намекнул на уход из команды в случае неучастия в борьбе за титул.

«Ты прекрасно знаешь, Яннис, что твои братья, вероятно, не будут играть ни за какую другую команду в НБА, кроме «Милуоки», и это только благодаря тебе. Так что ты продолжаешь говорить о том, что тебя должны окружать таланты, а два места заняты твоими братьями», — сказал Шарп.

Адетокунбо выступает за «Милуоки Бакс» с 2013 года. В прошлом сезоне 28-летний форвард сыграл 63 матча и набрал суммарно 1959 очков. Греческий баскетболист является чемпионом НБА (2021), самым ценным игроком НБА (2019 и 2020).

Яннис Адетокунбо в минувшем сезоне принял участие в 63 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в которых в среднем за игру набирал 31,1 очка, совершал 11,8 подбора и отдавал 5,7 результативной передачи. «Милуоки» занял первое место в таблице Восточной конференции, но вылетел в первом раунде плей-офф, уступив в серии «Майами Хит» со счётом 1-4.

Материалы по теме
Яннис Адетокунбо вновь намекнул на уход из «Милуоки» в случае неучастия в борьбе за титул
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android