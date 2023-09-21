Карасёв высказался по поводу предстоящей игры с «Фенербахче»

Главный тренер МБА Василий Карасёв прокомментировал предстоящую встречу с«Фенербахче» в Суперкубке Единой лиги ВТБ.

«В этой игре мы проиграть ничего не можем. Получим огромный опыт игры с командой Евролиги и игроками, у которых за плечами не один год выступления в ней.

Но для того, чтобы что‑то получить и взять, надо выйти и показать свой уровень», – приводит слова Карасёва «Матч ТВ».

Напомним, «Фенербахче» вместе с ещё одним турецким клубом, «Бешикташем», примет участие в Суперкубке Единой лиги ВТБ на Кубок им. А. Я. Гомельского по баскетболу. Соревнования состоятся с 21 по 24 сентября. Помимо «Фенербахче» и «Бешикташа», на турнире выступят российские клубы УНИКС, «Локомотив-Кубань», ЦСКА, «Зенит», «Пари Нижний Новгород» и МБА.