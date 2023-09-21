Кущенко считает «Фенербахче» фаворитом Суперкубка Единой лиги ВТБ

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко назвал турецкий «Фенербахче» фаворитом Суперкубка, который будет проходит в Москве с 21 сентября.

«Фенербахче» — один из лидеров европейских международных турниров. Клуб, наверное, будет явным фаворитом на победу в Суперкубке Единой лиги ВТБ, но многое будет зависеть от задач, которые команды ставят на данный турнир», – сказал Кущенко в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, в четверг стартует Суперкубок Единой лиги ВТБ. В 17:00 мск начнётся матч между московским МБА и турецким «Фенербахче». После этого в 20:00 мск сыграют краснодарский «Локомотив-Кубань» и московский ЦСКА.

Отметим, что действующим чемпионом России по баскетболу является казанский УНИКС, который в финале прошлого сезона обыграл «Локомотив-Кубань» со счётом 4-1.