Бобан Марьянович подписал контракт с «Хьюстон Рокетс»

Сербский центровой Бобан Марьянович подписал контракт с командой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон Рокетс», сообщает Basketnews.

По данным источника, баскетболист согласился на частично гарантированный контракт с «ракетами» на один год, по которому получит $ 2,89 млн (€ 2,7 млн). При этом Марьянович гарантированно получит $ 1,3 млн (€ 1,21) от этой сделки.

Напомним, Марьянович в прошлом сезоне выступал за «Хьюстон» и провёл в составе команды 31 матч, в которых набирал 3.3 очка и собирал 1,9 подборов в среднем за матч.

Отметим, что для Марьяновича это будет девятый сезон в НБА, ранее сербский центровой выступал за «Сан-Антонио Спёрс», «Детройт Пистонс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Филадельфию Сиксерс» и «Даллас Маверикс».