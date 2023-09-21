«Фенербахче» пробился в полуфинал Суперкубка Единой лиги ВТБ, обыграв МБА

Сегодня, 21 сентября, проходил четвертьфинальный матч Суперкубка Единой лиги ВТБ, в котором встречались московский МБА и турецкий «Фенербахче». Матч проходил на стадионе «ВТБ Арена» в Москве, вместимость которого 12 273 зрителей. Игру обслуживала бригада российских арбитров во главе с Алексеем Давыдовым. Матч завершился победой «Фенербахче» со счётом 94:79.

По ходу стартовой четверти баскетболисты МБА уверенно показали себя и вышли вперёд в матче — 21:16. Вторая четверть проходила под полным контролем турецкой команды, которая сумела сократить отставание (27:22) и закончить первую половину с ничейным результатом 43:43.

Игроки «Фенербахче» после большого перерыва выглядели сильнее соперника в третьей 10-минутке, выиграв её с огромным перевесом — 27:14. Клуб из Москвы хоть и проигрывал по счёту с большим отставанием, но продолжил бороться в заключительной четверти, уступив со счётом 22:24. Итоговый результат встречи — победа «Фенербахче» со счётом 94:79.

Напомним, сегодня, 21 сентября, в 20:00 мск сыграют московский ЦСКА и краснодарский «Локомотив-Кубань».