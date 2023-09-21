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Форвард «Зенита» Герасимов рассказал о подготовке к игре с «Бешикташем» в Суперкубке

Форвард «Зенита» Герасимов рассказал о подготовке к игре с «Бешикташем» в Суперкубке
БК Зенит
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Форвард санкт-петербургского «Зенита» Тимофей Герасимов прокомментировал подготовку команды к четвертьфинальному матчу с турецким «Бешикташем» в рамках Суперкубка Единой лиги ВТБ.

«Как проходит подготовка к Суперкубку Единой Лиги ВТБ? Смотрим видео, разбираем соперника, готовимся к командным взаимодействиям и индивидуальным тонкостям на паркете. Настрой боевой. Ещё есть немного времени до старта первого матча с «Бешикташем», поэтому сделаем всё возможное, чтобы наилучшим образом подготовиться и порадовать всех хорошей игрой», – приводит слова Герасимова Metaratings.

Напомним, матч между «Зенитом» и «Бешикташем» состоится 22 сентября и начнётся в 20:00 мск. Встреча пройдёт на «ВТБ Арене» в Москве.

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