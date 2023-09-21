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Игрок «Зенита» Герасимов подвёл итоги Кубка Кондрашина и Белова

Игрок «Зенита» Герасимов подвёл итоги Кубка Кондрашина и Белова
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Форвард «Зенита» Тимофей Герасимов подвёл итоги Кубка Кондрашина и Белова, в котором клуб из Санкт-Петербурга в финале обыграл казанский УНИКС со счётом 82:77, тем самым став чемпионом турнира.

«Очень рад снова окунуться в баскетбольную атмосферу с болельщиками на своей арене в новой команде. Третий год подряд Кубок Кондрашина и Белова остаётся у «Зенита», что очень много значит для города, для фанов и для нашей команды. Очень рад, что начали сезон с такой ноты, надеюсь, что будем продолжать в том же духе и идти вперед шаг за шагом», – приводит слова Герасимова Metaratings.

Напомним, завтра, 22 сентября «Зенит» в рамках четвертьфинала Суперкубка Единой лиги ВТБ сыграет с турецким «Бешикташем». Встреча пройдёт 22 сентября в 20:00 мск на «ВТБ Арене» в столице России – Москве.

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