Тренер МБА Карасёв – об игре с «Фенербахче»: начали хорошо, но затем испугались сами себя

Главный тренер московского МБА Василий Карасёв подвёл итоги игры с турецким «Фенербахче» в рамках четвертьфинала Суперкубка Единой лиги ВТБ.

«Начали встречу очень здорово, попали свои броски, но в какой-то момент, такое ощущение, испугались сами себя. Возможно, и «Фенербахче» вышел играть не на максимум, а потом взвинтил обороты, но факт остаётся фактом — в третьей четверти сделали очень много потерь, абсолютно необязательных. Как я всегда говорю, всё приходит с опытом. Для нас матч с такой командой значит очень многое. Чего жду от следующих матчей? Конечно, играть в пять основных, чтобы победить любой ценой, мы не будем. Нам нужно наигрывать сочетания, дать всем показать себя. Сейчас мы находимся на финишной прямой подготовки к старту сезона Единой Лиги ВТБ», – приводит слова Карасёва пресс-служба МБА.

Напомним, «Фенербахче» обыграл МБА со счётом 94:79. Встреча проходила в Москве на «ВТБ Арене».