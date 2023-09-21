Тренер МБА Карасёв – об игре с «Фенербахче»: начали хорошо, но затем испугались сами себя

Главный тренер московского МБА Василий Карасёв подвёл итоги игры с турецким «Фенербахче» в рамках четвертьфинала Суперкубка Единой лиги ВТБ.
«Начали встречу очень здорово, попали свои броски, но в какой-то момент, такое ощущение, испугались сами себя. Возможно, и «Фенербахче» вышел играть не на максимум, а потом взвинтил обороты, но факт остаётся фактом — в третьей четверти сделали очень много потерь, абсолютно необязательных. Как я всегда говорю, всё приходит с опытом. Для нас матч с такой командой значит очень многое. Чего жду от следующих матчей? Конечно, играть в пять основных, чтобы победить любой ценой, мы не будем. Нам нужно наигрывать сочетания, дать всем показать себя. Сейчас мы находимся на финишной прямой подготовки к старту сезона Единой Лиги ВТБ», – приводит слова Карасёва пресс-служба МБА.
Напомним, «Фенербахче» обыграл МБА со счётом 94:79. Встреча проходила в Москве на «ВТБ Арене».
- 22 сентября 2023
-
00:27
-
00:13
- 21 сентября 2023
-
23:53
-
23:18
-
23:08
-
22:50
-
22:48
-
22:38
-
22:07
-
21:34
-
20:37
-
20:12
-
19:32
-
18:54
-
18:24
-
17:59
-
17:10
-
16:27
-
16:09
-
15:44
-
15:32
-
14:52
-
14:13
-
13:39
-
13:00
-
11:58
-
11:52
-
11:38
-
11:37
-
10:48
-
10:19
-
09:55
-
09:48
-
09:39
-
09:38