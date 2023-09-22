Девин Букер: у меня в комнате висел портрет Дюранта, а теперь мы товарищи в «Финиксе»

Атакующий защитник «Финикс Санз» Девин Букер рассказал о том, что звёздный игрок Кевин Дюрант, который присоединился к команде из Аризоны по ходу прошлого сезона, издавна являлся одним из его кумиров.

«Я не знаю, является ли это общедоступной информацией, но у меня в комнате висел его портрет. Раньше я каждую ночь засыпал, глядя на Дюранта на моей стене. Теперь мы товарищи по команде. У меня также есть твит от 2011 или 2012 года, где я сказал, что Дюрант — мой любимый игрок», – приводит слова Букера Fadeaway World.

Напомним, в прошлом сезоне «Финикс» с Дюрантом и Букером в составе пробился в плей-офф Западной конференции. По ходу первого раунда команда обыграла «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 4-1, однако в дальнейшем уступила будущему чемпиону НБА «Денвер Наггетс» со счётом 2-4.