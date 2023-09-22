Игуодала: «Майами» Леброна использовал маленькие пятёрки, но никто об этом не говорит

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Андре Игуодала выразил мнение, что «Майами Хит» эпохи звёздного лёгкого форварда Леброна Джеймса начал практиковать маленькие пятёрки.

«Брон неплохо справляется с шутерами и парнями, идущими в проход. Именно поэтому он испытывал трудности с ребятами с акцентом на игру со средней дистанции. Когда «Майами» проиграл «Далласу» в финале [2011 года], они внесли тонкие изменения. Это интересно — всё-таки Крис Бош начал играть на позиции центрового.

Тренировка Леброна Джеймса в преддверии сезона НБА:

Это не выглядел как «смол бол», так как Леброн сам по себе крупный парень, часто владеющий мячом, но такие поправки они сделали уже против «Сан-Антонио» — именно тогда мы начали наблюдать за своего рода «смол болом». Но никто об этом не говорит», — заявил Игуодала в подкасте Джей Джей Редика.