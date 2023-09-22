Инсайдеры ESPN представили список команд, интересующихся Яннисом Адетокунбо

Инсайдеры ESPN Зак Лоу и Рамона Шелберн в рамках очередного подкаста озвучили полный список команд, которые проявляют интерес к звёздному тяжёлому форварду «Милуоки Бакс» Яннису Адетокунбо.

Как сообщают инсайдеры, греческим баскетболистом интересуются как минимум такие команды, как «Голден Стэйт Уорриорз», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Торонто Рэпторс», «Бруклин Нетс» и «Нью-Йорк Никс». Отмечается, что эти клубы пристально следят за ситуацией форварда в «Милуоки».

Яннис Адетокунбо показывает, как умеет чеканить мяч:

Напомним, недавно звёздный тяжёлый форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо заявил, что не собирается выступать за «оленей» на протяжении всей карьеры, если клуб не продемонстрирует свои амбиции продолжать строить чемпионскую команду.

Адетокунбо провёл всю свою карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в «Милуоки». В составе этой команды он стал чемпионом в 2021 году, а также дважды признавался MVP лиги (2019, 2020).