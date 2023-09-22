Журналист: «Санз» рассматривают как команду, которая может побороться за Дэмьена Лилларда

Североамериканский журналист и клубный обозреватель «Финикс Санз» Жеральд Бурге в своём последнем материале заявил, что клуб из Аризоны может выменять звёздного разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда.
«Пока «Филадельфия», «Майами» и «Портленд» — так же, как и «Торонто Рэпторс» — только разогреваются… многие рассматривают «Санз» как команду, которая может поучаствовать в этой громкой сделке [по обмену Дэмьена Лилларда]», — приводит слова Бурге GoPHNX.com.
Лиллард помогает дочери забивать сверху:
Напомним, минувшим летом Дэмьен Лиллард впервые в карьере запросил обмен из «Портленда». Предпочтительной командой для Дэмьена является «Майами». Флоридская команда пытается выменять игрока, но «Трэйл Блэйзерс» не устраивает то, что предлагает «Хит».
В прошлом сезоне разыгрывающий принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем за встречу набирал 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.
- 22 сентября 2023
-
04:04
-
03:55
-
03:42
-
03:15
-
03:10
-
02:15
-
01:09
-
00:51
-
00:27
-
00:13
- 21 сентября 2023
-
23:53
-
23:18
-
23:08
-
22:50
-
22:48
-
22:38
-
22:07
-
21:34
-
20:37
-
20:12
-
19:32
-
18:54
-
18:24
-
17:59
-
17:10
-
16:27
-
16:09
-
15:44
-
15:32
-
14:52
-
14:13
-
13:39
-
13:00
-
11:58
-
11:52