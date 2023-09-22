Журналист: «Санз» рассматривают как команду, которая может побороться за Дэмьена Лилларда

Североамериканский журналист и клубный обозреватель «Финикс Санз» Жеральд Бурге в своём последнем материале заявил, что клуб из Аризоны может выменять звёздного разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда.

«Пока «Филадельфия», «Майами» и «Портленд» — так же, как и «Торонто Рэпторс» — только разогреваются… многие рассматривают «Санз» как команду, которая может поучаствовать в этой громкой сделке [по обмену Дэмьена Лилларда]», — приводит слова Бурге GoPHNX.com.

Лиллард помогает дочери забивать сверху:

Напомним, минувшим летом Дэмьен Лиллард впервые в карьере запросил обмен из «Портленда». Предпочтительной командой для Дэмьена является «Майами». Флоридская команда пытается выменять игрока, но «Трэйл Блэйзерс» не устраивает то, что предлагает «Хит».

В прошлом сезоне разыгрывающий принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем за встречу набирал 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.