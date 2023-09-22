Шэмс Чарания назвал команды, в которые может перейти Бадди Хилд

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания заявил, что как минимум три клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) проявляют интерес к атакующему защитнику «Индианы Пэйсерс» Бадди Хилду.

«Вы посмотрите на такие команды, как «Даллас», «Филадельфия» и «Милуоки» — это те коллективы, которым точно пригодится такой шутер, как Бадди Хилд. У них был определённый интерес к нему в течение последних нескольких месяцев, но, конечно, никакой сделки ещё не произошло», — заявил Чарания в эфире The Rally.

Напомним, «Индиана» и 30-летний баскетболист договорились о том, что «Пэйсерс» начнут поиск новой команды для Хилда через обмен. Отмечается, что команда из Индианаполиса и защитник не смогли достигнуть соглашения по поводу продления контракта.

В минувшем регулярном сезоне шестой номер драфта 2016 года принял участие в 80 матчах, набирая в среднем 16,8 очка, пять подборов и 2,8 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 45,8, трёхочковых — 42,5.