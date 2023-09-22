Кейд Каннингем: хочу помочь «Детройту» стать командой чемпионского уровня

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Разыгрывающий, лидер «Детройт Пистонс» Кейд Каннингем высказался по поводу очередного сезона в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Намерен сделать скачок в следующем сезоне и помочь «Детройту» стать командой чемпионского уровня», — приводит слова Каннингема Clutch Points.

Напомним, 21-летний Каннингем был выбран на драфте НБА 2021 года под общим первым номером. В дебютном сезоне защитник отыграл 64 матча, набирая в среднем 17,4 очка, 5,6 передачи и 5,5 подбора.

В минувшем регулярном сезоне баскетболист принял участие в 12 матчах, набирая в среднем 19,9 очка, 6,2 подбора и шесть передач при общем проценте реализации бросков с игры 41,5, трёхочковых — 27,9.

Ранее атакующий защитник Джейден Айви поделился мнением о своём партнёре по команде в лице Каннингема.