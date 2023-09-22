Кейд Каннингем: хочу помочь «Детройту» стать командой чемпионского уровня

Разыгрывающий, лидер «Детройт Пистонс» Кейд Каннингем высказался по поводу очередного сезона в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Намерен сделать скачок в следующем сезоне и помочь «Детройту» стать командой чемпионского уровня», — приводит слова Каннингема Clutch Points.
Напомним, 21-летний Каннингем был выбран на драфте НБА 2021 года под общим первым номером. В дебютном сезоне защитник отыграл 64 матча, набирая в среднем 17,4 очка, 5,6 передачи и 5,5 подбора.
В минувшем регулярном сезоне баскетболист принял участие в 12 матчах, набирая в среднем 19,9 очка, 6,2 подбора и шесть передач при общем проценте реализации бросков с игры 41,5, трёхочковых — 27,9.
Ранее атакующий защитник Джейден Айви поделился мнением о своём партнёре по команде в лице Каннингема.
- 22 сентября 2023
-
09:40
-
09:16
-
08:36
-
08:28
-
07:15
-
06:13
-
05:53
-
04:04
-
03:55
-
03:42
-
03:15
-
03:10
-
02:15
-
01:09
-
00:51
-
00:27
-
00:13
- 21 сентября 2023
-
23:53
-
23:18
-
23:08
-
22:50
-
22:48
-
22:38
-
22:07
-
21:34
-
20:37
-
20:12
-
19:32
-
18:54
-
18:24
-
17:59
-
17:10
-
16:27
-
16:09
-
15:44