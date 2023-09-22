Андре Игуодала: Джордан Пул старается не стараться

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Андре Игуодала высказался об игре в защите новичка «Вашингтон Уизардс» Джордана Пула.
«Я бы сказал, что Джордан старается не стараться. Знаете, сколько энергии нужно, чтобы стараться не стараться? Чтобы просто стараться, требуется меньше энергии», — сказал Игуодала в подкасте OldManAndThree.
В плей-офф минувшего сезона Национальной баскетбольной ассоциации Пул, выступая за «Голден Стэйт Уорриорз», принял участие в 13 матчах, в среднем набирая 10,3 очка, делая 3,5 передачи и 2,2 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 34,1, трёхочковых — 25,4. В регулярном чемпионате Джордан набирал 20,4 очка, делал 4,5 передачи и 2,7 подбора.
Тренировка Леброна Джеймса в преддверии сезона НБА:
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