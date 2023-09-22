Эксперт сделал выбор между Джейленом Брансоном и Джа Морантом

Аналитик Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джейсон Тимпф выразил мнение, что разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон превосходит скандального разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта по игровым качествам.

«На данный момент Джейлен Брансон явно лучший баскетболист, чем Джа Морант», — заявил Тимпф во время подкаста Hoops Tonight.

Джейлен Брансон был выбран на драфте НБА 2018 года под общим 33-м номером «Даллас Маверикс», где провёл первые четыре сезона. Затем защитник перешёл в «Нью-Йорк», а также принял участие в минувшем чемпионате мира по баскетболу в составе сборной США.

Джа Морант, в свою очередь, — второй номер драфта 2019 года и двукратный участник Матча всех звёзд НБА. Ранее лига объявила о дисквалификации Моранта на 25 матчей после демонстрации огнестрельного оружия во время трансляции в социальной сети.