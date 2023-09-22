C какой командой будет связано будущее Янниса Адетокунбо?

Несколько недель назад греческая суперзвезда Яннис Адетокунбо заявил, что не собирается проводить всю свою карьеру в «Милуоки Бакс», если те не проявят должных амбиций строить дальше чемпионскую команду.
Минувшей ночью известный журналист Зак Лоу рассказал о командах, которые заинтересованы в Яннисе. Ими являются «Нью-Йорк Никс», «Бруклин Нетс», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Голден Стэйт Уорриорз» и «Торонто Рэпторс». С какой командой будет связано будущее Янниса? Хотим знать ваше мнение.
Контракт Адетокунбо заканчивается летом 2026 года, но уже в 2025 году у форварда есть возможность стать свободным агентом, воспользовавшись опцией игрока. Следующим летом у форварда будет право подписать супермаксимальный контракт в «Милуоки». Баскетболист заявил, что не будет спешить с решением и посмотрит, как «Бакс» проявят себя в ближайшем будущем.
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