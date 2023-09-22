«Есть много дискуссий о том, кто лучший в НБА». Шакил О'Нил — о Джулиусе Ирвинге

51-летний бывший американский баскетболист, четырёхкратный чемпион НБА Шакил О'Нил высказался о легенде лиги Джулиусе Ирвинге.
«Есть много дискуссий о том, кто лучший игрок в НБА. Но давайте не будем забывать, что этот человек, Джулиус Ирвинг, проложил путь для всех нас», — написал О’Нил на своей странице в социальных сетях.
На высказывание Шакила отреагировал звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, оставивший сообщение в комментариях.
«Несомненно, он один из тех, кто меня вдохновлял! С каким же мастерством он играл! Просто здорово!» — написал Джеймс.
Ирвинг — чемпион НБА 1983 года. В 1981-м был признан самым ценным игроком лиги. 11 раз принимал участие в Матче всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации.
Шакил О'Нил зажёг на музыкальном фестивале в Сан-Франциско:
- 22 сентября 2023
-
15:44
-
15:00
-
14:51
-
14:23
-
13:36
-
12:57
-
12:38
-
12:29
-
12:18
-
12:11
-
11:38
-
11:01
-
10:42
-
09:59
-
09:40
-
09:16
-
08:36
-
08:28
-
07:15
-
06:13
-
05:53
-
04:04
-
03:55
-
03:42
-
03:15
-
03:10
-
02:15
-
01:09
-
00:51
-
00:27
-
00:13
- 21 сентября 2023
-
23:53
-
23:18
-
23:08
-
22:50