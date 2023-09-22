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«Есть много дискуссий о том, кто лучший в НБА». Шакил О'Нил — о Джулиусе Ирвинге

«Есть много дискуссий о том, кто лучший в НБА». Шакил О'Нил — о Джулиусе Ирвинге
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51-летний бывший американский баскетболист, четырёхкратный чемпион НБА Шакил О'Нил высказался о легенде лиги Джулиусе Ирвинге.

«Есть много дискуссий о том, кто лучший игрок в НБА. Но давайте не будем забывать, что этот человек, Джулиус Ирвинг, проложил путь для всех нас», — написал О’Нил на своей странице в социальных сетях.

На высказывание Шакила отреагировал звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, оставивший сообщение в комментариях.

«Несомненно, он один из тех, кто меня вдохновлял! С каким же мастерством он играл! Просто здорово!» — написал Джеймс.

Ирвинг — чемпион НБА 1983 года. В 1981-м был признан самым ценным игроком лиги. 11 раз принимал участие в Матче всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации.

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