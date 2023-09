Игуодала: «Филадельфия» тоже должна заплатить штраф, как и Харден

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Андре Игуодала, который играет за «Голден Стэйт Уорриорз», рассказал о штрафе в $ 100 тыс., который получил разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден, назвав президента по баскетбольным операциям Дэрила Мори «лжецом».

«Команды также должны быть оштрафованы, когда оштрафован один из её игроков. Мы все знаем, что они изменили правила относительно того, когда можно начинать переговоры со свободными агентами, потому что все заключили свои сделки до того, как стали свободными агентами. Мы все знаем, что Джеймсу сказали: «Ты заключишь эту сделку… тише, тише, под столом». Меня там не было, я не знаю, что произошло, Джеймс мне этого не говорил», – сказал Игуодала в подкасте The Old Man & The Three.

Напомним, у Хардена испорчены отношения с руководством «Сиксерс». Особенное недовольство защитник испытывает по отношению к президенту по баскетбольным операциям Дэрилу Мори. Игрок при этом потребовал обмен из «Филадельфии».