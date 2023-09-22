«Пари НН» обыграл действующего чемпиона России УНИКС в четвертьфинале Суперкубка ВТБ

Сегодня, 22 сентября, проходил четвертьфинал Суперкубка Единой лиги ВТБ, в котором встречались казанский УНИКС и нижегородский «Пари Нижний Новгород». Матч проходил на стадионе «ВТБ Арена» в Москве, вместимость которого 12 273 зрителя. Игру обслуживала бригада российских арбитров во главе с Сергеем Беляковым. Матч завершился победой «Пари Нижний Новгород» со счётом 86:82.

Действующий чемпион Единой лиги ВТБ – УНИКС – лучше начал встречу и повёл в счёте – 20:18. Но команда из Нижнего Новгорода вернулась в матч и забрала вторую четверть с результатом 24:21. Счёт первой половины – 42:41 в пользу «Пари НН».

Команды немного перевели дух, и нижегородцы оказались сильнее соперника на одно очко в третьей четверти – 23:22. В заключительной 10-минутке шла нешуточная борьба, но в итоге «Пари Нижний Новгород» справился с давлением (21:19) и победил со счётом 86:82.

Напомним, вчера, 21 сентября, в полуфинал Суперкубка Единой лиги ВТБ пробились турецкий «Фенербахче», который обыграл московскую МБА со счётом 94:79, и краснодарский «Локомотив-Кубань», победивший московский ЦСКА со счётом 100:98.