Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Пари НН» обыграл действующего чемпиона России УНИКС в четвертьфинале Суперкубка ВТБ

«Пари НН» обыграл действующего чемпиона России УНИКС в четвертьфинале Суперкубка ВТБ
«БК Пари Нижний Новгород»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 22 сентября, проходил четвертьфинал Суперкубка Единой лиги ВТБ, в котором встречались казанский УНИКС и нижегородский «Пари Нижний Новгород». Матч проходил на стадионе «ВТБ Арена» в Москве, вместимость которого 12 273 зрителя. Игру обслуживала бригада российских арбитров во главе с Сергеем Беляковым. Матч завершился победой «Пари Нижний Новгород» со счётом 86:82.

Действующий чемпион Единой лиги ВТБ – УНИКС – лучше начал встречу и повёл в счёте – 20:18. Но команда из Нижнего Новгорода вернулась в матч и забрала вторую четверть с результатом 24:21. Счёт первой половины – 42:41 в пользу «Пари НН».

Команды немного перевели дух, и нижегородцы оказались сильнее соперника на одно очко в третьей четверти – 23:22. В заключительной 10-минутке шла нешуточная борьба, но в итоге «Пари Нижний Новгород» справился с давлением (21:19) и победил со счётом 86:82.

Суперкубок Единой лиги ВТБ . 1/4 финала
22 сентября 2023, пятница. 17:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
82 : 86
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
УНИКС: Найт - 19, Димитриевич - 16, Рейнольдс - 16, Лабери - 15, Бако - 13, Д. Кулагин - 2, Зайцев - 1, Комолов, Тихоненко, Стуленков, Колесников, Одиноков
Пари Нижний Новгород: Хвостов - 18, Воронцевич - 13, Чадов - 12, Коузи - 10, Апич - 10, Стребков - 7, Бабурин - 6, Ганькевич - 4, Новакович - 3, Беленицкий - 3, Ивлев, Зечевич

Напомним, вчера, 21 сентября, в полуфинал Суперкубка Единой лиги ВТБ пробились турецкий «Фенербахче», который обыграл московскую МБА со счётом 94:79, и краснодарский «Локомотив-Кубань», победивший московский ЦСКА со счётом 100:98.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android