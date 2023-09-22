Секулич — о матче с «Фенербахче»: очень сильный соперник, «Локомотив» будет андердогом
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Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Секулич рассказал о предстоящей встрече с турецким «Фенербахче» в рамках полуфинала Суперкубка Единой лиги ВТБ.
«Это очень сильный соперник. У них глубокий состав и классный тренер. Все знают, как много Димитрис Итудис сделал для ЦСКА и российского баскетбола. Мы будем андердогами в полуфинале Суперкубка – но нам нравится играть с позиции, когда в победу «Локо» никто особенно не верит. Главное, чтобы мы сами в это верили, и тогда даже такое сложное испытание окажется нам по силам», – приводит слова Секулича пресс-служба «Локомотива-Кубань».
Напомним, в четвертьфинале Суперкубка Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» победил московский ЦСКА со счётом 100:98.
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