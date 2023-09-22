Андрей Кириленко рассказал о первом матче против легенды НБА Майкла Джордана

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) и бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Андрей Кириленко рассказал о первой игре против звёздного игрока Майкла Джордана.
«Готовил ли я себя к игре против Майкла? Да никак не готовил, ты что? Майкл просто был в другой команде, что там готовить? Моя задача была: выйти потрогать просто его. Там не до игры было. Первый раз Майкл Джордан на площадке, меня выпускают, я говорю: «Всё нормально». Тренер что-то говорит, ты вообще не понимаешь.
Потрогал его, накрыл разок. Всё нормально было. Когда накрыл его первый раз, я вот так сделал (отряхивает руки). Я закончил.
Машина. Машина. Причём все движения – он берёт этот мяч, а ты вроде знаешь, что он так делает, но ты всё равно автоматически реагируешь. Здоровый, сильный был, мощный. Я просто не представляю, если он в 40 лет был в такой кондиции, что он творил, когда ему было 27–28 лет», – сказал Кириленко в подкасте Антона Покрашова на YouTube-канале PonkraSHOW.
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