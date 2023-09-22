«Зенит» победил «Бешикташ» и пробился в полуфинал Суперкубка Единой лиги ВТБ

Сегодня, 22 сентября, состоялся четвертьфинал Суперкубка Единой лиги ВТБ, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и турецкий «Бешикташ». Матч проходил на стадионе «ВТБ Арена» в Москве, вместимость которого 12 273 зрителя. Игру обслуживала бригада российских арбитров во главе с Семёном Овиновым. Матч завершился победой «Зенита» со счётом 72:69.

Команда с берегов Невы прекрасно стартовала в матче, выиграв первую четверть со счётом 28:18. При этом «Бешикташ» отлично проявил себя в обороне во второй четверти, оставив её за собой со счётом 16:9. Итоговый результат первой половины – 37:34 в пользу «Зенита».

Третью 10-минутку баскетболисты «Зенита» провели лучше соперника и закономерно победили со счётом 24:18. Турецкий коллектив хоть и выиграл четвёртый игровой отрезок у соперника (17:11), но по итогу матча уступил со счётом 69:72.

Напомним, вчера, 21 сентября, в полуфинал Суперкубка Единой лиги ВТБ пробились турецкий «Фенербахче», который обыграл московскую МБА со счётом 94:79, и краснодарский «Локомотив-Кубань», победивший московский ЦСКА со счётом 100:98.

Сегодня, 22 сентября, нижегородский «Пари Нижний Новгород» обыграл казанский УНИКС со счётом 86:82, тем самым пробившись в полуфинал турнира.