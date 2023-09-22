Кириленко: поменяй местами Брайанта и Джордана, мы бы сейчас говорили, что Коби лучший

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) и бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Андрей Кириленко сравнил легендарных игроков прошлого Коби Брайанта и Майкла Джордана.
«Я не особо очаровываюсь (игрой Джордана в лучшие годы), потому что у меня перед глазами был Коби (Брайант) в прайме, Леброн (Джеймс) в прайме. Я могу примерно представлять, как Джордан мог играть. Потому что я считаю, что Коби – это Джордан один в один. Просто чуть в разное время попали. Сейчас поменяй их местами во времени, мы бы все говорили, что Коби – номер один, а Джордан – его полное повторение. На мой взгляд, два идентичных игрока.
Джордан круче, потому что с него это всё началось. Индустрия кроссовок, телевидения… Но, например, Леброна нельзя сравнивать с Джорданом, потому что он другого плана игрок. Леброна можно с Мэджиком (Джонсоном) сравнивать, он больше типаж баскетболиста, который ведёт игру, высокий, как «поинт форвард». А, например, к Джордану близок только Коби. Коби – воплощение его», – сказал Кириленко в подкасте Антона Понкрашова на YouTube-канале PonkraSHOW.
- 22 сентября 2023
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