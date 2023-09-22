Зайцев — об игре с «Пари НН»: мы провели три матча с ними за месяц, они нас разобрали

Российский атакующий защитник Вячеслав Зайцев, играющий за УНИКС, подвёл итоги матча казанской команды с «Пари Нижний Новгород» в рамках четвертьфинала Суперкубка Единой лиги ВТБ. Нижегородцы победили со счётом 86:82.
«С «Пари Нижний Новгород» мы провели уже третий матч в этом месяце. Поэтому понимали, как наши соперники будут играть. Нижегородцы отлично нас разобрали. Возможно, они были лучше тактически и физически. К тому же очень хотели победить. Мы тоже настраивались на положительный результат, но получилось так, как получилось.
Думаю, все команды готовятся к встрече с действующим чемпионом по-особенному. Мы понимаем, что защитить титул зачастую бывает сложнее, чем завоевать. Но мы, безусловно, приложим максимум усилий для этого», – приводит слова Зайцева пресс-служба УНИКСа.
Напомним, ранее «Пари Нижний Новгород» во время предсезонных игр дважды уступил УНИКСу.
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