«Бостон» подпишет контракт с незадрафтованным форвардом

Руководство «Бостон Селтикс» и лёгкий форвард Ламар Стивенс достигли соглашения по поводу подписания контракта. Об этом сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в своих социальных сетях.
Ламар Стивенс не был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2020 года, однако это не помешало ему заключить контракт с «Кливленд Кавальерс», где провёл первые три сезона. На данный момент форварду 26 лет.
«Бостон», в свою очередь, подписал игрока, пытаясь улучшить ряды защитных специалистов. В прошлом сезоне Стивенс за «Кливленд» выходил в стартовой пятёрке 25 раз.
В минувшем розыгрыше плей-офф форвард лёгкий принял участие в двух матчах, набирая в среднем 2,5 очка и 1,5 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 50, трёхочковых — 100.
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