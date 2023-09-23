Журналист The Athletic оценил статус Маркуса Морриса в «Клипперс»

Североамериканский журналист и обозреватель Лоу Мюррэй предположил, что тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Маркус Моррис продолжит пребывание в стане лос-анжелесского клуба.

«Маркус Моррис будет важным элементом «Клипперс» до тех пор, пока его не обменяют. Не ожидайте какого-то изгнания, подобного тому, как «Финикс» однажды избавился от Джея Краудера в прошлом сезоне», — приводит слова Мюррэя The Athletic.

Отметим, что контракт 34-летнего Морриса рассчитан до конца сезона-2023/2024, за который баскетболист заработает $ 17,11 млн. Летом 2024 года форвард станет неограниченно свободным агентом.

В минувшем розыгрыше плей-офф Моррис принял участие в трёх матчах, набирая в среднем 8,7 очка, четыре подбора и 0,3 перехвата при общем проценте реализации бросков с игры 34,5, трёхочковых — 16,7.