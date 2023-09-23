Эксперт оценил перспективы «Лейкерс» с 30-летним Энтони Дэвисом

Североамериканский журналист и эксперт Энди Бэйли в своём материале на Bleacher Report поделился мнением по поводу будущего «Лос-Анджелес Лейкерс» со звёздным бигменом Энтони Дэвисом в составе.
«У Энтони Дэвис на руках есть контракт до 2027–2028 годов, но через три года ему исполнится 33. При этом можно сказать, что у него не самая обнадёживающая история с травмами.
Энтони Дэвис провёл боксёрский спарринг:
Команда со здоровым Энтони Дэвисом, Остином Ривзом и другой звездой, вероятно, всё ещё будет иметь преимущество на своей площадке в первом раунде плей-офф», — сказано в статье.
В минувшем сезоне Дэвис набирал в среднем 25,9 очка, 12,5 подбора и два блок-шота. Тем не менее игроку удалось сыграть лишь в 56 играх. Его снова беспокоили травмы, из-за травмы ноги он пропустил 20 игр подряд в один момент сезона.
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