Айзея Томас: люди не до конца оценивают мои достижения

Двукратный участник Матчей всех звёзд Айзея Томас (2016, 2017) написал в социальных сетях о том, что его заслуги не до конца признают.
«Я не думаю, что люди должным образом оценивают то, что я смог в одном сезоне набирать в среднем 28,9 очка при росте 175 см. Ну и ладно, мои близкие очень это ценят, а это самое для меня важное. Произойдёт ли ещё что-то такое в будущем? Не знаю, посмотрим», — написал Томас в социальных сетях.
Пик карьеры игрока пришёлся на выступление за «Бостон Селтикс». Именно там в сезоне-2016/2017 Айзея набирал такие цифры, а также был пятым в голосовании за MVP. Тем не менее именно сразу после этого сезона баскетболисту пришлось столкнуться с большим количеством травм из-за чего тот сменил множество команд и из-за чего является свободным агентом в данный момент.
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