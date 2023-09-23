Названа обновлённая позиция Джеймса Хардена по обмену в «Клипперс»

Звёздный разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден до сих пор рассчитывает на то, что «Филадельфия» обменяет его в «Лос-Анджелес Клипперс». Об этом сообщает Yahoo Sports.

Напомним, у Хардена испорчены отношения с руководством «Сиксерс». Особенно серьёзное недовольство защитник испытывает по отношению к президенту по баскетбольным операциям Дэрилу Мори. Сообщалось, что Харден назвал Мори «лжецом» и отметил, что не хочет быть частью организации, в которой тот работает.

Толпа болельщиков в Шанхае поприветствовала Джеймса Хардена:

В минувшем розыгрыше плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 34-летний баскетболист принял участие в 11 матчах, набирая в среднем 20,3 очка, делая 8,3 передачи и 6,2 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 39,3, трёхочковых — 37,8.