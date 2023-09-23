Эксперт: не было ничего случайного в том, что «Лейкерс» сделали в прошлом сезоне

Известный инсайдер и аналитик ESPN Зак Лоу высказался о «Лос-Анджелес Лейкерс» в преддверии очередного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Лейкерс» действительно очень хороши в обороне. Энтони Дэвис был лучшим защитником в плей-офф — в чистом виде. Теперь у них есть скамейка, они загружены, Остин Ривз будет становиться только лучше. И не было ничего случайного в том, что они сделали в прошлом сезоне. Они будут входить в число претендентов на титул», — заявил Лоу в эфире NBA Today.

Тренировка Леброна Джеймса в преддверии сезона НБА:

Напомним, в минувшем плей-офф клуб из Лос-Анджелеса дошёл до финала Западной конференции, где уступил действующим чемпионам НБА в лице «Денвер Наггетс» со счётом 0-4.