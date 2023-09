Андре Игуодала рассказал о разнице между «Голден Стэйт» и «Майами»

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Андре Игуодала рассказал о разнице в подходах к игре со стороны «Голден Стэйт Уорриорз» и «Майами Хит».

«С другой стороны, иногда, когда «Уорриорз» уходили на перерыв в раздевалке, я говорил: «Эй, можете играть пожёстче, пожалуйста?» У нас всегда была проблема с текучкой кадров. В прошлом году мы были последними в лиге по потерям. Мы стали вторыми по количеству передач в лиге.

В одном месте мне нужно говорить наоборот, например: «Сосредоточься», а в другом месте звучит: «Расслабься, мы много работали, у нас всё хорошо». Но, с другой стороны, говорят: «Мы знаем, что выиграем, но давай посмотрим правде в глаза». Нам приходилось часто вести такие разговоры», — сказал Игуодала в подкасте The Old Man & The Three.