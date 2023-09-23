Эксперт назвал разыгрывающего «Орландо», который может покинуть команду

Североамериканский журналист и эксперт Эрик Пинкус в своём последнем материале на Bleacher Report выразил мнение, что разыгрывающий «Орландо Мэджик» Коул Энтони покинет команду перед началом регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Мэджик» могут решить оставить всех своих защитников, но это кажется маловероятным, и Коул Энтони может стать тем самым расходным материалом. Мне кажется, «Мэджик» обменяют Энтони до начала регулярного чемпионата. Не думаю, что они продлят с ним контракт», — сказано в статье.

23-летний Энтони был выбран на драфте НБА 2020 года под общим 15-м номером. Действующий контракт баскетболиста рассчитан до конца сезона-2023/2024 ($ 5,53 млн). Летом 2024 года защитник может стать ограниченно свободным агентом.