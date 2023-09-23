Воронцевич: сказал, что таких судей ещё не видел, и получил «технарь»

Баскетболист «Пари Нижний Новгород» Андрей Воронцевич рассказал о полученном техническом замечании в матче с казанским УНИКСом в Суперкубке Единой лиги ВТБ, где нижегородская команда одержала победу со счётом 86:82.

«Я не психовал, просто сказал судьям: «Таких ещё не видел». Даже обидно, ладно бы матом высказался. А так меня послал Рейнольдс, я ответил, а судья ему говорит: «Тебя провоцируют». И тут я уже: «Вау, я таких ещё не видел!» И получил «технарь». Пусть арбитр меня простит, но это несправедливо, честное слово. Не посылал же, просто излишне энергично себя повёл», – приводит слова Воронцевича «Матч ТВ».

Напомним, в полуфинале Суперкубка Единой лиги ВТБ «Пари Нижний Новгород» сыграет с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча пройдёт сегодня, 23 сентября, начало в 20:00 мск.