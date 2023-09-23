ЦСКА выиграл у МБА в овертайме в рамках Суперкубка Единой лиги ВТБ

Сегодня, 23 сентября, проходил матч за пятое-восьмое места в Суперкубке Единой лиги ВТБ, в котором встречались московские команды МБА и ЦСКА. Матч проходил на стадионе «ВТБ Арена» в Москве (вместимость 12 273 зрителя). Игру обслуживала бригада российских арбитров во главе с Семёном Овиновым. Матч завершился победой ЦСКА со счётом 105:98.
Команды хорошо начали встречу и долгое время держались на расстоянии одного владения, МБА в итоге оказался немного сильнее по итогам первой четверти – 25:23. В следующие 10 минут матча ЦСКА совсем отпустил соперника вперёд и проиграл четверть со счётом 22:28. Итог первой половины – 53:45 в пользу МБА.
Армейцы после перерыва вышли максимально заряженными и в третьей четверти обыграли соперника со счётом 21:10, тем самым полностью переломив ход матча. В последней четверти поединка команды шли вровень, но упорство игроков МБА (31:28) позволило им перевести матч в овертайм – 94:94.
В овертайме баскетболисты ЦСКА действовали лучше (11:4) и закономерно одержали победу в матче со счётом 105:98.
- 23 сентября 2023
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