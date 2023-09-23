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ЦСКА выиграл у МБА в овертайме в рамках Суперкубка Единой лиги ВТБ

ЦСКА выиграл у МБА в овертайме в рамках Суперкубка Единой лиги ВТБ
БК ЦСКА
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Сегодня, 23 сентября, проходил матч за пятое-восьмое места в Суперкубке Единой лиги ВТБ, в котором встречались московские команды МБА и ЦСКА. Матч проходил на стадионе «ВТБ Арена» в Москве (вместимость 12 273 зрителя). Игру обслуживала бригада российских арбитров во главе с Семёном Овиновым. Матч завершился победой ЦСКА со счётом 105:98.

Команды хорошо начали встречу и долгое время держались на расстоянии одного владения, МБА в итоге оказался немного сильнее по итогам первой четверти – 25:23. В следующие 10 минут матча ЦСКА совсем отпустил соперника вперёд и проиграл четверть со счётом 22:28. Итог первой половины – 53:45 в пользу МБА.

Армейцы после перерыва вышли максимально заряженными и в третьей четверти обыграли соперника со счётом 21:10, тем самым полностью переломив ход матча. В последней четверти поединка команды шли вровень, но упорство игроков МБА (31:28) позволило им перевести матч в овертайм – 94:94.

В овертайме баскетболисты ЦСКА действовали лучше (11:4) и закономерно одержали победу в матче со счётом 105:98.

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Суперкубок ЕЛ ВТБ. Турнирная таблица
Суперкубок Единой лиги ВТБ . За 5-8 места
23 сентября 2023, суббота. 11:00 МСК
МБА
Москва
Окончен
98 : 105
ОТ
ЦСКА
Москва
МБА: Хоменко - 21, Лопатин - 16, Касаткин - 15, Якушин - 14, Коновалов - 12, Минченко - 10, Трушкин - 4, Барашков - 3, Шейко - 3, Клюев, Аксёнов, Савченко
ЦСКА: Уэйр - 21, Джекири - 20, М'Бай - 16, Курбанов - 16, Ухов - 14, Руженцев - 7, Антонов - 6, Карданахишвили - 3, Гафуров - 2, Михайловский, Зайцев, Захаров
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