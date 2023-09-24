Эксперт объяснил, почему «Нью-Йорк» в следующем сезоне может оказаться в финале Востока

Известный инсайдер и аналитик ESPN Зак Лоу выразил мнение, что «Нью-Йорк Никс» по итогам следующего розыгрыша плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) может оказаться в финале Восточной конференции.

«В прошлом плей-офф «Никс» выиграли серию — они уничтожили «Кливленд Кавальерс». Они боролись с «Майами» во втором раунде. Будь я фанатом «Никс», то что? «Филадельфия»? У них беспорядок. «Милуоки»? Они сталкиваются с некоторым давлением.

Фанаты «Нью-Йорка» сорвали плакат с Джулиусом Рэндлом:

«Бостон»? Им нужно заново строить игру, учитывая, что пришёл Кристапс Порзингис, который склонен к травмам. «Майами»? У них до сих пор нет Дэмьена Лилларда. Конечно, у них есть культура «Хит», Джимми Батлер и Бэм Адебайо, но всё же нет Лилларда. Почему не предположить, что в мае «Нью-Йорк» будет играть в финале конференции?

Конечно, не финал НБА, — возможно, для них это чересчур. «Никс» сейчас — это хорошая команда с глубиной состава, хорошо обученная. Они будут активно играть в защите. Единственное, что сдерживает, это стабильность Джулиуса Рэндла в плей-офф, он должен играть лучше, чем обычно», — заявил Лоу в эфире NBA Today.