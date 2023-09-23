Вандербилт прокомментировал минувшую серию плей-офф между «Лейкерс» и «Голден Стэйт»

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Джарред Вандербилт высказался о минувшей серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации между клубом из Лос-Анджелеса и «Голден Стэйт Уорриорз», которая завершилась со счётом 4-2 в пользу «озёрников».
«Мы знали, что все хотели наблюдать за этой серией — всё из-за Стефена Карри и Леброна Джеймса и факта участия «Лейкерс» и «Уорриорз»… Мы просто пытались найти способ победить», — заявил Вандербилт во время подкаста Run Your Race.
Напомним, 24-летний Вандербилт заключил с «Лейкерс» новый четырёхлетний контракт на общую сумму $ 48 млн. Предстоящий сезон НБА станет шестым за карьеру для форварда. Ранее Вандербилт признался, что предпочитал наблюдать за индивидуальными действиями Пенни Хардуэя и Ламара Одома.
- 23 сентября 2023
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