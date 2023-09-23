Бадди Хилд провёл индивидуальную тренировку после новости о возможном обмене из «Индианы»
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Атакующий защитник «Индианы Пэйсерс» Бадди Хилд принял участие в индивидуальной тренировке. Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях. В частности, 30-летний баскетболист отрабатывал броски.
Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет».
Напомним, «Индиана» и атакующий защитник договорились о том, что «Пэйсерс» начнут поиск новой команды для Хилда через обмен. Отмечается, что команда из Индианаполиса и Бадди не смогли достигнуть соглашения по поводу продления контракта.
В минувшем регулярном сезоне шестой номер драфта 2016 года принял участие в 80 матчах, набирая в среднем 16,8 очка, делая пять подборов и 2,8 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 45,8, трёхочковых — 42,5.
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