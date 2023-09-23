Главный тренер Гримау: цель «Барселоны» — победа в Евролиге

Новый главный тренер «Барселоны» Роджер Гримау, сменивший на посту Шарунаса Ясикявичюса, рассказал о том, является ли победа в Евролиге главной целью каталонского клуба.
«Цель «Барсы» с тех пор, как я перешёл в этот клуб в качестве игрока, и даже когда был ребёнком или любителем, всегда заключалась в том, чтобы соревноваться. Это всегда победа. Это так, конечно. Вопрос в том, как мы будем соревноваться. Всё зависит от обязательств, от иллюзий, желаний, давления… Этим каждый должен управлять по-своему.
Евролига становится всё более мощной? Да. Я считаю, что в последние несколько лет эта лига стала очень тяжёлой. Каждый день проводится четыре или пять лучших матчей. Каждый день! Также вы должны понять, что Лига Эндеса (чемпионат Испании по баскетболу. — Прим. «Чемпионата») не позволяет вам отдыхать, как это происходит в других странах. Здесь ты всегда востребован, если ты не в порядке, ты проигрываешь», — приводит слова Гримау AS.
- 23 сентября 2023
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