Брайан Уиндхорст ответил, будет ли новый контракт Янниса Адетокунбо связан с «Милуоки»

Известный инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст выразил мнение, что новый контракт звёздного тяжёлого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) не будет связан с нынешней командой.
«Я предположил бы, что следующий контракт Янниса Адетокунбо в НБА будет не с «Милуоки», а с другой командой. По одной простой причине — лига не устроена таким образом, чтобы одна команда могла претендовать на чемпионство на протяжении длительного времени», — заявил Уиндхорст в эфире программы NBA Today.
Яннис Адетокунбо посетил чемпионский матч Лионеля Месси:
Напомним, недавно Яннис Адетокунбо заявил, что не собирается выступать за «Милуоки» на протяжении всей карьеры, если клуб не продемонстрирует свои амбиции продолжать строить чемпионскую команду.
Адетокунбо провёл всю свою карьеру в НБА в «Бакс». В составе этой команды он стал чемпионом в 2021 году, а также дважды признавался MVP лиги (2019, 2020).
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