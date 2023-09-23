«Локомотив» обыграл «Фенербахче» в 1/2 финала Суперкубка Единой лиги ВТБ

Сегодня, 23 сентября, на «ВТБ Арене» в Москве состоялся полуфинальный матч Суперкубка Единой лиги ВТБ между турецким «Фенербахче» и российским «Локомотивом-Кубань». Победу со счётом 105:89 одержал «Локомотив».

«Фенербахче» уверенно забрал первую четверть – 36:24, однако во втором отрезке российский клуб смог частично отыграться и уйти на большой перерыв с отставанием в семь очков (51:58).

В третьей четверти «Локомотив» перехватил инициативу и к заключительному отрезу повёл в счёте (80:75), в концовке закрепив успех и уверенно завершив игру с преимуществом в 24 очка.

Напомним, во втором полуфинале сыграют «Пари Нижний Новгород» и «Зенит», начало – 23 сентября в 20:00 по московскому времени.