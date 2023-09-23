«Локомотив» обыграл «Фенербахче» в 1/2 финала Суперкубка Единой лиги ВТБ
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Сегодня, 23 сентября, на «ВТБ Арене» в Москве состоялся полуфинальный матч Суперкубка Единой лиги ВТБ между турецким «Фенербахче» и российским «Локомотивом-Кубань». Победу со счётом 105:89 одержал «Локомотив».
«Фенербахче» уверенно забрал первую четверть – 36:24, однако во втором отрезке российский клуб смог частично отыграться и уйти на большой перерыв с отставанием в семь очков (51:58).
В третьей четверти «Локомотив» перехватил инициативу и к заключительному отрезу повёл в счёте (80:75), в концовке закрепив успех и уверенно завершив игру с преимуществом в 24 очка.
Напомним, во втором полуфинале сыграют «Пари Нижний Новгород» и «Зенит», начало – 23 сентября в 20:00 по московскому времени.
Суперкубок Единой лиги ВТБ . 1/2 финала
23 сентября 2023, суббота. 17:00 МСК
Фенербахче
Стамбул
Окончен
89 : 105
Локомотив-Кубань
Краснодар
Фенербахче: Мотли, Хазер, Уилбекин, Шанлы, Папаяннис, Махмутоглу, Пьерр, Гудурич, Дорси, Калатес, Мадар, Сестина
Локомотив-Кубань: Щербенев, Акун-Пёрселл, Темиров, Мартюк, Елатонцев, Узинский, Уайт, Квитковских, Морган, Емченко, Близнюк
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