Фото: Гилджес-Александер посетил больных детей с медалью ЧМ-2023

Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Оклахома-Сити Тандер» канадец Шей Гилджес-Александер стал гостем детской больницы в Торонто, где пообщался с маленькими пациентами и показал им медаль с прошедшего чемпионата мира.

«Первая медаль для моей страны, и я должен был показать её… Дети дарят мне столько радости и счастья, так чем же я им отвечу?» — написал Гилджес-Александер в социальных сетях.

Фото: из личного архива Шея Гилджеса-Александера

Фото: из личного архива Шея Гилджеса-Александера

Фото: из личного архива Шея Гилджеса-Александера

Фото: из личного архива Шея Гилджеса-Александера

Фото: из личного архива Шея Гилджеса-Александера

Напомним, на минувшем чемпионате мира – 2023 сборная Канады дошла до полуфинала турнира, где уступила команде Сербии. В матче за третье место канадцы оказались сильнее сборной США, одержав победу со счётом 127:118.

Ранее защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз высказался о Гилджес-Александере.