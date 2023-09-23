«Зенит» обыграл «Пари НН» и встретится в финале Суперкубка с «Локомотивом-Кубань»

Сегодня, 23 сентября, на «ВТБ Арене» в Москве состоялся полуфинальный матч Суперкубка Единой лиги ВТБ между «Пари Нижний Новгород» и «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Уверенную победу со счётом 86:61 одержала команда из Санкт-Петербурга.
«Зенит» по итогам первой четверти создал задел в 10 очков, однако команде из Поволжья удалось уйти на перерыв с разницей всего в пять очков.
Решающей стала третья четверть, в которой «Зенит» обеспечил себе результат, завершив отрезок с преимуществом в 16 очков (27:11). Заключительную четверть команды завершили со счётом 17:13, и петербуржцы закончили игру с отрывом в 17 очков.
Напомним, во втором полуфинале встречались «Локомотив-Кубань» и «Фенербахче», их игра завершилась со счётом 105:89 в пользу российской команды.
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