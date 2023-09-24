Дуэйн Уэйд рассказал, как отговорил Леброна вернуть Пэта Райли в «Майами» в 2010 году

Бывший игрок «Майами Хит» Дуэйн Уэйд рассказал, как отговорил звёздного соотечественника Леброна Джеймса пригласить тренера Пэта Райли руководить командой в 2010 году.

Причиной же подобного решения со стороны Уэйда, проведшего под руководством Райли в составе «Хит» несколько сезонов, было известное в лиге жёсткое отношение тренера к игрокам.

«Я сказал ему: «Ты не хочешь, чтобы Райли тренировал эту команду. У меня нет проблем с Пэтом, я люблю его. Но ты хочешь, чтобы Райли руководил этой командой.

И хотя у Спо [Эрика Споэльстры] не было опыта, а нам нужен был опытный тренер для того, чтобы победить в чемпионате, мы были готовы помочь ему вырасти. Никто не хотел, чтобы «Крёстный отец» возвращался. Он сделал это в 2006 году, и я прошёл через это. И этого было достаточно», — сказал Уэйд в подкасте Club Shay Shay.