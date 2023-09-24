Адетокунбо встретился с Хакимом Оладжьювоном для проведения индивидуальной тренировки
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Звёздный тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо принял участие в индивидуальной тренировке совместно с членом Зала славы баскетбола и двукратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Хакимом Оладжьювоном.
Соответствующее видео встречи тяжёлого форварда «Милуоки» и бывшего баскетболиста было опубликовано в социальных сетях.
Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет».
Примечательно, что ранее Гилберт Аренас отреагировал на тот факт, что Оладжьювон просит звёздных игроков заплатить $ 50 тыс. за совместные тренировки. В частности, Аренас заявил, что Оладжьювон пытается наверстать упущенное через молодых игроков. Пол Пирс и бывший одноклубник именитого центрового Ральф Сэмпсон заступились за Хакима.
Реакция Пирса и Сэмпсона на слова Аренаса:
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