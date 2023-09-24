Дуайт Ховард отреагировал на отказ «Голден Стэйт» подписывать с ним контракт

Центровой Дуайт Ховард в своих социальных сетях отреагировал на неподписание контракта с «Голден Стэйт Уорриорз» после пройденных просмотров с калифорнийским клубом.
«Только в качестве воина можно выстоять путь знания. Воин не жалуется и ни о чем не сожалеет. Его жизнь — бесконечный вызов, а вызовы не могут быть хорошими или плохими. Вызовы — это просто вызовы. Будь великим», — написал Ховард.
Напомним, прошлый сезон Ховард провёл в тайваньской баскетбольной лиге. Последним клубом в НБА для баскетболиста был «Лос-Анджелес Лейкерс», за который он в сезоне-2021/2022 провёл 60 матчей, набирая в среднем 6,2 очка и собирая по 5,9 подбора за матч.
Ховард за свою карьеру успел поиграть за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Атланту Хоукс», «Хьюстон Рокетс», «Шарлотт Хорнетс», «Вашингтон Уизардс» и «Филадельфию Сиксерс».
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