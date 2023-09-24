Журналист рассказал, кого может приобрести «Финикс» в случае обмена Деандре Эйтона

Североамериканский журналист и ведущий 1080 The FAN Дэнни Маранг во время эфира заявил, что в случае, если руководство «Финикс Санз» примет решение обменять центрового Деандре Эйтона, то клуб из Аризоны попытается приобрести взамен бигмена или разыгрывающего.

«В случае, если «Финикс» решит обменять Деандре Эйтона, то они в первую очередь попытается заполучить очередного «большого» или разыгрывающего защитника. Несмотря на то, что у них есть Девин Букер и Брэдли Бил в атаке, им нужен тот, кто будет держать мяч. Были мысли о Кайле Лоури, но он слишком дорог — просто неприличная сумма», — заявил Маранг.

В минувшем розыгрыше плей-офф 25-летний Эйтон принял участие в 10 матчах, набирая в среднем 13,4 очка, 9,7 подбора и одну передачу при общем проценте реализации бросков с игры 55, штрафных — 52,2.