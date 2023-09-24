Кевин Дюрант в социальных сетях послал фаната Евролиги

Звёздный лёгкий форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант в грубой форме ответил болельщику, который ему написал, что Евролига лучше НБА.
«Иди отсюда куда подальше. Вы все с ума посходили», — написал в социальных сетях Дюрант.
Фанат решил продолжить и перепалку и привёл аргументы, почему в Евролиге играют в правильный баскетбол.
«Вы совершенно не пытаетесь защищаться. Ваша игра построена на то, чтобы набирать очки. Мы смотрим эту игру каждый день и понимаем, о чём говорим», — ответил пользователь.
«Мужик, прекращай. То, что в нашей лиге есть деньги и слава это не значит, что в НБА нет соревновательности и в ней легко играть», — продолжил отвечать Дюрант.
«НБА нацелена только на атаку. А ещё вашим руководителям даже пришлось ввести правило для симуляций. Ну это смешно же», — продолжил доказывать свою точку зрения фанат.
«Мда, что ты несёшь. Ты выиграл, брат. Надеюсь ты купил пакет на просмотр матчей Евролиги, чтобы поддержать ребят», — решил закончить дискуссию Кевин.
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