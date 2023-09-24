Кевин Дюрант в социальных сетях послал фаната Евролиги

Звёздный лёгкий форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант в грубой форме ответил болельщику, который ему написал, что Евролига лучше НБА.

«Иди отсюда куда подальше. Вы все с ума посходили», — написал в социальных сетях Дюрант.

Фанат решил продолжить и перепалку и привёл аргументы, почему в Евролиге играют в правильный баскетбол.

«Вы совершенно не пытаетесь защищаться. Ваша игра построена на то, чтобы набирать очки. Мы смотрим эту игру каждый день и понимаем, о чём говорим», — ответил пользователь.

«Мужик, прекращай. То, что в нашей лиге есть деньги и слава это не значит, что в НБА нет соревновательности и в ней легко играть», — продолжил отвечать Дюрант.

«НБА нацелена только на атаку. А ещё вашим руководителям даже пришлось ввести правило для симуляций. Ну это смешно же», — продолжил доказывать свою точку зрения фанат.

«Мда, что ты несёшь. Ты выиграл, брат. Надеюсь ты купил пакет на просмотр матчей Евролиги, чтобы поддержать ребят», — решил закончить дискуссию Кевин.